Jobabbau bringt BASF im Jahr 200 Millionen Euro Ersparnis

Ludwigshafen.Im September 2020 hatte die BASF ein zweites, weltweites Sparprogramm in der Verwaltung angekündigt – das hatte für massive Unruhe im Stammwerk Ludwigshafen gesorgt. Jetzt herrscht Klarheit über das Ausmaß des Stellenabbaus: Die BASF streicht bis Ende 2022 rund 600 Verwaltungsstellen am Standort Ludwigshafen, weltweit sind es bis zu 2000.

Betroffen ist der Bereich Global Business Services. In dieser erst vor einem Jahr installierten Serviceeinheit erbringen 8400 Mitarbeitende weltweit für die BASF-Geschäftseinheiten Dienstleistungen – etwa in den Bereichen Kommunikation, Personal, Umwelt, Gesundheit oder Sicherheit und bei finanzwirtschaftlichen oder logistischen Prozessen. 1300 Menschen arbeiten in Ludwigshafen für die Serviceeinheit, fast die Hälfte ihrer Stellen soll nun wegfallen.

Drei Zentren weltweit

Der Konzern will die insgesamt 2000 Arbeitsplätze dadurch einsparen, dass die Dienstleistungen gebündelt werden. Und zwar in sogenannten Hubs, diese wiederum sollen in den bestehenden Dienstleistungszentren der BASF in Berlin, Kuala Lumpur (Malaysia) und Montevideo (Uruguay) angesiedelt sein. Solche Dienstleistungszentren, die für meist standardisierte Prozesse wie Gehaltsabrechnungen oder IT-Services zuständig sind, sind mittlerweile in vielen Konzernen üblich. Die neuen Maßnahmen sollen „ab 2023 jährliche Kosteneinsparungen von über 200 Millionen Euro erreicht werden“, heißt es in der BASF-Mitteilung. Nach Abschluss der Bündelung von Aufgaben sollen der Mitteilung zufolge weitere Effizienzen erzielt werden, indem Prozesse noch stärker harmonisiert und standardisiert werden. Dazu werde die Einheit Global Business Services auch eine umfassende Digitalisierungsstrategie umsetzen.

BASF-Betriebsratschef Sinischa Horvat hatte im Interview mit dieser Redaktion von einer „Riesen-Verunsicherung“ wegen der Abbau-Pläne gesprochen. „Billiger kann jeder, aber am Ende müssen die Prozesse besser werden“, hatte Horvat erklärt. Die Gewerkschaft IG BCE bezeichnete die Pläne als „Fiasko“, weil dem Management außer Personalabbau „ein weiteres Mal keine Alternative“ einfalle.

BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller hat es sich zu einem seiner Ziele gemacht, die Verwaltung des Chemiekonzerns schlanker und effizienter zu machen. So hat er ein sogenanntes Exzellenzprogramm angestoßen. Im Zuge dieses Programms baut die BASF weltweit 6000 Stellen ab, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Davon wiederum entfällt der größte Teil auf den Standort Ludwigshafen. Hier arbeiteten zuletzt knapp 39 400 Beschäftigte.

Abfindungen weniger attraktiv

Ursprünglich sollte der Abbau Ende 2020 abgeschlossen sein – doch die freiwilligen Abfindungsprogramme laufen mittlerweile schleppend. Wegen der Corona-Pandemie sind die Aussichten, eine neue Stelle zu finden, schlechter geworden, deshalb sind viele Mitarbeitende zurückhaltend bei den Abfindungsangeboten. Betriebsbedingte Kündigungen sind wiederum durch eine Standortvereinbarung mit den Arbeitnehmervertretern bis Ende 2025 ausgeschlossen. Das gilt auch für die jetzt wegfallenden 600 Stellen.

Am Mittwoch hatte BASF vorläufige Zahlen für 2020 präsentiert. Wegen der Corona-Krise liegt das EBIT vor Sondereinflüssen mit voraussichtlich 3,56 Milliarden Euro 23 Prozent unter dem Vorjahreswert.

