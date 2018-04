Jobmesse an Hochschule

Anzeige

Ludwigshafen.30 Unternehmen und Einrichtungen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich stellen sich am Dienstag, 24. April, von 10 bis 16 Uhr an der Jobmesse der Hochschule Ludwigshafen vor. Die Veranstaltung wird an zwei Standorten abgehalten: Firmen wie beispielsweise SAP, MLP, Edeka und Sparkasse präsentieren sich auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Straße. Soziale Einrichtungen und Institutionen wie die Caritas stellen sich in den Räumen des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen in der Maxstraße 29 vor.

Bei der zum sechsten Mal organisierte Jobmessen können sich Oberstufenschüler, Studierende und junge Berufstätige auch über Praktika, Traineestellen und praxisbezogene Themen für Bachelor- oder Masterarbeiten informieren. Zur Veranstaltung zählen ferner Vorträge zum Thema „Wie bewerbe ich mich richtig?“. Mitarbeiter der Agentur für Arbeit bieten einen Bewerbungsmappencheck an. ott