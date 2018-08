Jogger entblößt sich vor 19-Jähriger

Anzeige

Ludwigshafen.Ein Exhibitionist hat eine 19-jährige Spaziergängerin im Maudacher Bruch belästigt. Wie die Polizei gestern mitteilte, war die junge Frau am Sonntag gegen 21 Uhr von der Damaschkestraße in Richtung Holz’scher Weiher unterwegs, als sie auf Höhe der Kleingartenanlage einen Jogger im Gebüsch sah, der sich ihr in unsittlicher Weise zeigte. Danach habe der Täter sie zweimal überholt und vor ihr sein Geschlechtsteil berührt. Der Mann soll rund 1,80 Meter groß, 25 Jahre alt und schlank sein. Haar und Bart des Unbekannten sind rötlich, er hat ein Tattoo auf der rechten Wade. Zur Tatzeit trug er ein Tank Top und eine kurze schwarze Hose. Hinweise unter Telefon 0621/963-27 73. jei