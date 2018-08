„John Lees‘ Barclay James Harvest“ spielt

Anzeige

Ludwigshafen.Mit Hits wie „Life is for Living“ ist die britische Rockband in den 1980er Jahren populär geworden. 1998 spaltete sich die Formation auf. Sänger und Gitarrist John Lees geht seitdem mit weiteren Musikern auf Tournee. Bei dem Kellereifest der BASF gibt „John Lees‘ Barclay James Harvest“ am Samstag, 1. September, ab 21 Uhr ein Konzert.

Zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Anilinstraße spielt indes die Band Me and the Heat am Freitag, 31. August, ab 18.15 Uhr. Mehr als 20 Jahre Bühnenerfahrung haben die Musiker, die bekannte Songs von Pop, Hip-Hop, Reggae und Rock präsentieren. Zuvor um 18 Uhr begrüßt Werksleiter Uwe Liebelt offiziell die Gäste.

Das Programm am Samstag beginnt um 17.30 Uhr mit dem BASF-Bandwettbewerb: Sechs Gruppen stellen sich dem Urteil der Gäste sowie einer Fachjury der Popakademie Baden-Württemberg, die am Schluss die besten Mitarbeiterbands kürt. Nach der Siegerehrung gehört die Bühne „John Lees’ Barclay James Harvest“.