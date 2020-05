Jubiläum abgesagt

Ludwigshafen.Der Förderverein Blies hat seine für 5. September geplante Feier zum 25. Jubiläum wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das schreibt der Vorsitzende Hans-Jürgen Beringer in einer Mitteilung. „Der gesamte Vorstand hat beschlossen, das finanzielle Risiko nicht einzugehen, da jetzt schon alle Großveranstaltungen bis 31. August abgesagt wurden“, begründet er den Schritt. Gemeinsam mit den Feierlichkeiten zum 1250. Jubiläum von Mundenheim sollte am 5. September rund um die Blies ein großes Fest steigen.

„Keine positive Prognose“

Unterdessen ist noch vollkommen offen, wann und ob in diesem Jahr an der Blies die Badesaison beginnen kann. Ursprünglich sollte die Badestelle am 17. Mai eröffnet werden. Der Verein sei in Kontakt mit dem Sport- und Bäderamt. „Es gibt keine positive Prognose“, so Beringer. Mindestabstand und Kontaktbeschränkung könnten an zu vielen Stellen nicht eingehalten werden – gerade bei großem Andrang. Um dem Verein durch die Krise zu helfen, haben rund 200 Mitglieder bereits jetzt ihre Jahresbeiträge überwiesen, teilt Beringer mit. Auch die Öffnung des Biergartens ist noch ungewiss. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.05.2020