Jubiläum wird an Blies gefeiert

Ludwigshafen.Ein besonderes „Geburtstagsgeschenk“ bekommt der Stadtteil Mundenheim, der 2020 sein 1250-jähriges Bestehen feiert: Am 1. April soll das leerstehende historische Hofgut als gastronomisches Zentrum wiedereröffnet werden, gab Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) beim Neujahrsemfang im vollbesetzten Pfarrzentrum St. Sebastian bekannt. Pächter ist Gerold Betz (Lampertheim), der mit seinem Unternehmen Merlin GmbH seit einem Jahrzehnt erfolgreich die Gastronomie im Pfalzbau betreibt.

Simon will dafür sorgen, dass das Vorhaben keine „Eintagsfliege“ bleibt, nachdem mehrere Gastronomiebetriebe im ältesten Haus der Stadt gescheitert waren: „Wir wollen versuchen, den Zedtwitz-Park besser in das Konzept einzubeziehen – also eine dauerhafte Außenbewirtschaftung in der warmen Jahreszeit zu ermöglichen“, kündigte die Landtagsabgeordnete an.

Anhaltend gefeiert wird im Stadtteil dieses Jahr ohnehin, der 1250. Geburtstag schlägt sich in Veranstaltungen von Vereinen und anderen Initiativen nieder. Bei der offiziellen Feier am 5. September rückt die Blies als Naherholungszentrum in den Blickpunkt. Die „Fete“ steigt auf der großen Wiese des Bliesbades – auf dem gegenüberliegenden Ufer soll der Angelsportverein Petri Heil gleichzeitig ein weinkulinarisches Gegengewicht schaffen; an diesem Tag soll auch wieder eine Bliesumrundung für Spaziergänger ermöglicht werden.

Mit dem Stadtteil feiern auch Organisationen, die eine besondere Beziehung zu Mundenheim haben, etwa das städtische Wohnungsunternehmen GAG, das am 3. Juli seinen 100. Geburtstag mit Gästen aus der Region begeht. Je 25 Jahre ihres Bestehens sind auch dem „Treff am Turm“ und dem Förderverein Blies besondere Geburtstagsfeste wert. Ab Februar gibt es dafür für alle „Munnemer Jubiläums-Dubbegläser“. Die historische Jubiläums-Fahne des Stadtteils mit dem Mönch und dem „Z“, die beim Neujahrsempfang erstmals gezeigt wurde, wird dann an vielen Stellen wehen.

Die Mundenheimer können ab August den Werdegang ihres Stadtteils in einem Jubiläumsbuch (Kosten: 12.50 Euro) nachlesen: Hauptautor Klaus-Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, machte mit einem Kurzvortrag über die Entstehungsgeschichte des 1899 nach Ludwigshafen eingemeindeten Stadtteils auf das besondere Geschichtsbuch neugierig. rs

