Jugendfarm startet Spendenaktion

Anzeige

Ludwigshafen.Ein tierischer Nachmittag erwartet Kinder und Erwachsene beim Sommerfest der Jugendfarm am Samstag, 11. August, ab 15 Uhr (Athener Straße). Neben einer Rollrutsche, Bastelangeboten und einem Trampolin gibt es auch Reitvorführungen, wie die Jugendfarm ankündigte. Über den Nachmittag hinweg versorgen eine Kaffee- und Kuchentheke sowie Grillangebote hungrige Besucher. Um 18 Uhr spielt die Schulband der Realschule plus am Ebertpark. Für weitere musikalische Unterhaltung sorgt ab 19 Uhr DJ Tom. Das Sommerfest ist zudem Anlass für den Aufruf zur Spendenaktion „Neuer Traktor für die Jufa“. Der Eintritt ist frei. vs