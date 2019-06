Jugendfreizeit in Lorient

Ludwigshafen.Die Deutsch-Französische Gesellschaft Ludwigshafen/Mannheim bietet vom 6. bis 14. Juli eine Sommerfreizeit in der französischen Partnerstadt Lorient an. Neben Erholung am Strand stehen für die Jugendlichen zwischen zehn und 15 Jahren auch die Besichtigung einer Zitadelle, ein Tagesausflug nach Concarneau, eine Kanutour und ein Workshop bei der Berufsfeuerwehr auf dem Programm. Die Fahrt wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk bezuschusst. Der Preis beträgt 400 Euro sowie 25 Euro für die Vereinsmitgliedschaft. Ein Infoabend beginnt am Dienstag, 4.Juli, 19 Uhr, im Geschwister-Scholl-Gymnasium (Friedrich-Heene-Straße 11). ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.06.2019