Jugendkirche zeigt Clip

Ludwigshafen.Die Jugendkirche Lumen verabschiedet sich am Sonntag, 28. Juni, mit einem besonderen Angebot in die Sommerpause. Anstatt des ursprünglich geplanten Jugendgottesdienstes wird um 18 Uhr eine etwa halbstündige Performance zur Schöpfung über den Youtube-Kanal der Jugendkirche ausgestrahlt, die in mehreren Nachtaufnahmen in und um die Kirche entstanden ist.

Eigenen Angaben zufolge war die Performance für die ökumenische Nacht der offenen Kirchen in Ludwigshafen an Pfingsten geplant, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Daraufhin wurde das Konzept für den Bildschirm umgearbeitet. „Herausgekommen ist eine zeitgemäße und kritische Umsetzung des biblischen Schöpfungsberichtes, die auf die Idee von Arturo Mispireta zurückgeht. Er ist Jugendreferent in der Katholischen Jugendzentrale Ludwigshafen.

„Lumen’s Creatio ex nihilo“ ist am Sonntag, 28. Juni, 18 Uhr auf www.jugendkirche-lumen.de oder über den Youtube-Kanal von Lumen zu sehen.

