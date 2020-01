Jugendliche helfen tatkräftig

Ludwigshafen.Wer Freude am Bauen und Renovieren verspürt und zugleich etwas Gutes tun möchte, ist beim Internationalen Bauorden richtig aufgehoben. „Betreten der Baustellen erwünscht“ heißt es bei dem gemeinnützigen Verein, der seit zehn Jahren seinen Sitz im Stadtteil Süd hat. „Bei uns erleben junge Menschen internationale Begegnungen und sinnstiftendes Engagement“, erklärt Geschäftsführer Peter Runck. In zwei- bis dreiwöchigen Baucamps arbeiten Schüler, Studenten, Azubis und Handwerker im In- und Ausland in konkreten Projekten. Von der Gestaltung naturnaher Spiellandschaften in Otterstadt bis zur Restauration einer Dorfkirche in Estland bietet sich den Freiwilligen ein breites Spektrum. Unterkunft und Verpflegung werden bezahlt, die Reisekosten nicht.

Von Armenien bis Spanien

Die Motivation für die Anmeldung fällt dabei höchst unterschiedlich aus: Neben dem Wunsch, aktiv zu helfen, geht es vielen darum, einmal eine gänzlich neue Umgebung kennenzulernen. „Spanien steht traditionell hoch im Kurs, gefolgt von Tschechien“, verrät Runck. Bedarf an tatkräftiger Unterstützung bestehe auch in Ländern wie Armenien und Aserbaidschan. Dass der 59-Jährige selbst eine Vorliebe für Osteuropa pflegt, offenbart ein Blick in die Regalwand in seiner Geschäftsstelle: Dutzende Mitbringsel, vorwiegend aus der Ukraine und den Balkanstaaten, schmücken seine Sammlung.

Der Schwerpunkt der Projektarbeit liegt jedoch in Deutschland. Allein im vergangenen Jahr haben 487 Teilnehmer aus 18 Ländern, alle zwischen 18 und 26 Jahren, mit angepackt. Gefragt waren die 46 Baucamps insbesondere bei Türken und Ukrainern. Die Jugendlichen haben auch nahe der Schweizer Grenze einen Begegnungsbahnhof umgebaut und im Wendland ein interkulturelles Generationendorf für 300 Bewohner errichtet. Dass sich hierbei Geflüchtete einbringen konnten, freut Runck besonders. Attraktiv ist der Bauorden auch für angehende Architekten und Bauingenieure. Sie können sich ihre Teilnahme als Praktikum anrechnen lassen. Zudem richtet der Bauorden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen aus: Am 9. Mai findet im Hackgarten wieder das „Fest für Europa“ statt. dtim

