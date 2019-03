Jugendliche hinterm Lehrerpult

Ludwigshafen.Wird ein Gummibärchen größer oder kleiner, wenn man es über längere Zeit in Wasser legt? Mit dieser und ähnlichen Fragen rund um das Thema Wasser wurden gestern die Schüler der Klasse 3a der Domholzschule aus Limburgerhof in der Berufsbildenden Schule (BBS) Naturwissenschaften konfrontiert. An zwei Tagen führen die Grundschüler acht Experimente unter dem Titel „Phänomen Wasser – nicht nur an der Oberfläche spannend“ durch. Die ersten vier Versuche wurden bereits in der vergangenen Woche in der Grundschule gemacht.

Das zweitägige, von der Stiftung Pfalzmetall geförderte Projekt „Naturwissenschaften hautnah erleben“ findet zum 14. Mal statt. Jugendliche der BBS werden dabei zu Lehrern für Grundschüler aus der Region.

„Sie verstehen das Thema besser“

Dieses Mal wechseln die Chemisch-Technischen-Assistenten (CTA) im ersten Ausbildungsjahr der BBS Naturwissenschaften die Seiten des Lehrerpultes. „Anstrengend“, beschreibt BBS-Schüler Julian Höfler die Erfahrung, Grundschüler zu unterrichten. „Aber es ist interessant, mit Kindern zu arbeiten, und es ist eine schöne Erfahrung“, fügt der 20-Jährige hinzu. Die Grundschüler mögen es, von den „Großen“ unterrichtet zu werden. „Es ist lustiger“, findet die zehnjährige Jahmala. „Man lernt auch mehr“, ergänzt der neunjährige Enes.

„Die Kinder mögen es, wenn sie mit jemandem reden können, der etwas mehr in ihrem Alter ist“, weiß der 20-jährige Jannis Karch. Seit letztem Sommer absolviert er sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Grundschule. Er begleitet Klassenlehrerin Birgit Meyer beim Ausflug zur BBS.

Doch nicht nur der Spaß am Experimentieren steht an diesem Tag im Vordergrund. „Die Schüler lernen etwas zum Thema Wasser – ein wichtiger Bereich im Sachunterricht“, erzählt Meyer, die auch die Mitarbeit bewertet. Für die Jugendlichen ist der Rollenwechsel ebenfalls lehrreich: „Wenn sie die Experimente grundschulgerecht erklären, stellen sie sich noch einmal ganz grundlegende Fragen und verstehen die Thematik besser“, sagt Chemie-und Physiklehrer Benedikt Seif. Der 47-Jährige erzählt, dass die Schüler die Experimente bereits „auf höherem Niveau, beispielsweise mit Volumenberechnungen“, durchgeführt hatten.

Für die Grundschüler endet die Exkursion mit einem Abschlussquiz zu den einzelnen Stationen. Die Antworten geben die Schüler im Stil der Kinderquizsendung „1, 2, oder 3.“

Auch die Frage, was mit dem Gummibärchen im Wasser geschieht, steht noch im Raum: „Die Konsistenz ändert sich und es wird kleiner“, rät die neunjährige Jule. „Es wird dann kleiner und die Farbe ändert sich“, antworten Jahmala und Enes. „Es wird größer. Der Farbstoff bleibt größtenteils in der Mitte, während es sich ausdehnt“, verrät Seif lachend. labj

