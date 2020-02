Jugendliche können mitwirken

Ludwigshafen.Das Junge Musical der Pfalzbau Bühnen zeigt voraussichtlich im Herbst das Stück „Fame“ mit Musik- und Tanzszenen, das die Entwicklung von Jugendlichen während ihrer Highschool-Zeit thematisiert. Dazu werden Teilnehmer von 15 bis 25 Jahren gesucht, die Lust am Tanzen, Singen und Schauspielern haben. Das Casting mit Regisseurin Iris Limbarth beginnt am Montag, 2.März, um 18 Uhr. Treffpunkt ist der Bühneneingang des Theaters in der Berliner Straße. Die Teilnehmer sollten einen Monolog und zwei Lieder vorbereiten und Noten oder Playbacks auf CD oder USB-Stick mitbringen. Ratsam ist bequeme Kleidung für das Tanztraining. ott

