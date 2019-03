Jugendliche lernen von Musikern

Ludwigshafen.Vor drei Jahren als Konzertreihe gestartet, 2018 erweitert und in diesem Jahr mit Kursen und Konzerten angereichert – die Reihe „Deltahelden“ ist im Wandel und wird ausgebaut. Fabian Burstein, Leiter des Kulturbüros der Stadt, erklärte bei einem Pressetermin dazu: „Durch die Weiterentwicklung soll ein Publikum erreicht werden, das dem Bevölkerungsquerschnitt entspricht.“

Projektmanager und künstlerischer Leiter ist Santino Scavelli, der im Alter von 13 Jahren mit seiner Familie aus Italien nach Deutschland gekommen ist, in Trossingen (Kreis Tuttlingen) an der Musikschule studiert hatte und gerade an der Popakademie in Mannheim sein zweites Studium „Weltmusik“ beendet. Er spielt auch in den Deltahelden-Bands YEY und Pulse Project Percussion. Scavelli betont: „Die Jugendlichen bringen ihre Erfahrungen und Fähigkeiten mit, wir das Know-How.“ „Wir“ sind die Dozenten, die unter anderem von der Popakademie und der örtlichen Hochschule kommen. Hip-Hop soll der Schwerpunkt der Workshops sein – und zwar mit allen Facetten: Rap, Beat-Programmierung, Breakdance und Graffiti. Im April geht es los mit den Kursen, nähere Informationen dazu gibt es auf www.dashaus-lu.de. Ein Werkstatt-Festival mit DJs und Produzenten ist für 31. Mai und 1. Juni geplant. Weiter soll der „Deltahelden Klang.Körper“ beim Straßentheaterfestival vom 26. bis 28. Juli auftreten und für den Herbst sind zwei Konzerte geplant – laut Santino Scavelli der Höhepunkt des Formats „Deltahelden“.

Mindestens zehn bis 15 junge Menschen im Alter von 13 bis 20 Jahren sollen zu Beginn an mindestens zweimal monatlich stattfindenden Workshops teilnehmen, die Organisatoren hoffen im Laufe der Zeit auf bis zu 50. Die Teilnehmer der Workshops müssen weder eine Band haben noch ein Instrument spielen können, die Teilnahme soll niedrigschwellig sein. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Scavelli sagt: „Beim Rappen können Gefühle und Gedanken vermittelt werden.“ Die Musik sei dabei auch Ausdruck der Identität. Idealerweise fließe die Musiktradition verschiedener Kulturkreise mit ein: „Daraus resultiert ein sich kontinuierlich fortschreibender Wertekanon, der zugleich auch die Identität jedes einzelnen widerspiegelt und dessen sozio-kulturelle Verankerung im gesellschaftlichen Umfeld stärkt.“ Dabei werde auch versucht, ein Netzwerk zu schaffen. Bei den Angeboten könnten die jungen Leute von den erfahrenen Musikern lernen, diese erhalten wiederum einen Einblick in die Jugendkultur. Burstein betont, dass die Jugendlichen dabei auf Augenhöhe mit den Musikern seien – diese würden nicht vorgeben, Sozialarbeiter zu sein.

Dietrich Skibelski, Bereichsleiter Kultur der Stadt, erklärt: „Wir möchten mit diesem Format und seiner interkulturellen Prägung die soziokulturellen Vernetzungen in der Stadtgesellschaft spürbar intensivieren.“ Die Kosten dafür möchte die Gruppe nicht nennen, nur soviel: Die BASF bezahlt den Hauptanteil. Friederike Reutter, Leiterin Kunst und Kultur bei BASF, erklärt das finanzielle Engagement des Chemiekonzerns: „Ein Unternehmen kann nur in einem stabilen Umfeld erfolgreich tätig sein.“ Und dazu gehöre ihrer Ansicht nach eine funktionierende Stadtgesellschaft: „Die Musik wird zur Brücke zwischen den Kulturen“, so Reutter.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019