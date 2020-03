Jugendliche nach Angriff gestorben

Ludwigshafen.Die 17-Jährige, die am Donnerstagabend schwer verletzt am Ufer des Ludwigshafener Willersinnweihers gefunden worden war (wir berichteten), ist am Freitag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Noch am gleichen Tag gelang es der Mordkommission, einen ebenfalls 17 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen zu ermitteln. Der Jugendliche wurde am Abend von Kräften des Spezialeinsatzkommandos Rheinland-Pfalz festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal erließ das Amtsgericht Frankenthal am Samstagmorgen einen Untersuchungshaftbefehl. Der Jugendliche wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei keine näheren Angaben machen.

Die 17-Jährige war am Donnerstag um kurz nach 18 Uhr von einem Bewohner der Siedlung Melm an der Böschung des Willersinnweihers gefunden worden. Der Zeuge hatte noch einen Mann von dem Fundort weglaufen sehen. Eine sofortige Fahndung mit Helikopter und Hunden brachte zunächst keinen Erfolg.

Der verständigte Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Jugendliche in ein Ludwigshafener Krankenhaus. Trotz intensiver Behandlung konnte sie jedoch nicht mehr gerettet werden. Über die Art der Verletzungen hatten die Behörden keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen dauern an. jei

