Jugendliche und Eltern gestalten Außengelände um

Ludwigshafen.Der Schulhof und das gesamte Außengelände seit 40 Jahren unverändert, großflächig versiegelt, verwildert oder durch intensive Benutzung beschädigt – so sah bis vor gut eineinhalb Jahren das Außengelände der Gesamtschule Edigheim aus. Doch das war einmal, seit Schüler, Eltern und Lehrer selbst Hand angelegt haben. Abschnitt für Abschnitt sind auf 10 000 Quadratmetern ein ganz besonderer Schulgarten entstanden.

Der „NaturErlebnisRaum“, so der Name des Projekts, mit dem sich die Schule bei der Aktion „Hol die Oberbürgermeisterin“ erfolgreich beworben hat, hat schon Kräuter- und Gemüsebeete, eine Obstwiese und eine Imkerei zu bieten. „Steine zu schleppen, war eine ziemliche Tortur“, berichten Suphachai Jangjan und Adrian Vogt (beide 14). Ihre Jahrgangskameraden Finn Ritthaler und Davina Vogt zupften Unkraut und schnitten Obstbäume unter Anleitung zurück. Sie machen nächstes Jahr weiter. Dann kommen ein Schulwingert und ein Mountainbike-Parcours dazu, auch dank der Unterstützung durch Stiftungen und ortsansässiger Firmen.

Zaun gewünscht

„Die Jugendlichen identifizieren sich mit der Schule und auch mit der Natur“, betont Schulleiter Rainer Fischer. Für den Unterricht bieten sich neue Ansätze, und sei es auch nur, mal zu schauen, was im Sommer dort alles krabbelt.

„Was uns jetzt noch zu schaffen macht, sind Schäden durch Vandalismus“, beklagte Marion von Brockhausen vom Förderverein beim Rundgang mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Denn das Gelände ist von der Feldseite her ungeschützt und offen. „Ein Zaun wäre wünschenswert“, so von Brockhausen. Sie koordiniert den Einsatz der freiwilligen Helfer. „Jeden Samstagvormittag sind zehn bis 20 Schüler und Eltern da. Viele Väter sind handwerklich geschickt. Was wir können, machen wir in Eigenleistung.“ Es fehlt am Material für den Zaun, und hier hofft sie auf städtische Hilfe.

Steinruck wollte nichts versprechen, lobte aber das „vorbildliche Engagement“. Das sei müsse honoriert werden. Zumal nächstes Jahr ein moderner Klassenraum zur Berufs- und Studienorientierung entstehen soll, wenn der erste Jahrgang an der Gesamtschule das Abitur macht. Der neue Raum muss gesichert werden, sind sich die Rathauschefin und Schulleitung einig. hbg

