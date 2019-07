Jugendliche verschönern Lagerhaus

Ludwigshafen.200 Spraydosen in Holzkisten, sortiert nach Farbtönen, stehen auf dem Boden vor dem kleinen Gebäude. Hier, in unmittelbarer Nähe zur Eberthalle, verwandelt sich tristes Grau in ein farbenfrohes Ambiente. „Wir wollen den Fleck, den niemand beachtet, in einen auffälligen, bunten Spot verwandeln“, erklärt Philipp Himmel mit einem Blick auf den Bau, den die Lukom als Lagerfläche nutzt. „Kunst aus der Spraydose“ heißt das Motto – acht Jugendliche hat der Graffiti-Künstler um sich geschart.

Jugendkunstschule unterstützt

Was sie verbindet, ist die Neugier auf ein kreatives Experiment. Viele von ihnen bringen erste Erfahrungen mit, etwa bei der Neugestaltung einer Außenwand im Parkdeck der Walzmühle. „Alle waren schon mal in der Jugendkunstschule“, sagt Stefanie Schubert, Leiterin der Einrichtung „unARTig“ des Kunstvereins. Dort hätten die Schüler in ihren Kursen erste Kenntnisse erworben.

Wer noch nie mit Graffiti in Berührung kam, dem bringt Himmel das Handwerk von der Pike auf bei: „Grundieren, streichen, polieren, Farbflächen festlegen und schließlich sprayen“, nennt der Sozialarbeiter und freie Mitarbeiter der Jugendkunstschule die wichtigsten Arbeitsschritte. Bevor man mit der Arbeit am Lagerhaus beginnen konnte, musste es von Gestrüpp befreit werden. Seitdem erscheinen die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren jeden Morgen um 9 Uhr an ihrem „Arbeitsplatz“. Eine Teilnehmerin nimmt sogar den weiten Weg von Neustadt auf sich.

Aus Fußgönheim kommt Emilie Köhler. Die 15-Jährige hatte im Kunstverein ein Praktikum absolviert und war auf das Ferienprojekt gestoßen. Da sie ohnehin auf der Suche nach einer spannenden Beschäftigung war, meldete sich die Schülerin an. Sie gestaltet den Schmetterling an der seitlichen Fassade. Die einzige Auflage der Lukom bestand darin, dass die figürlichen Elemente einen Bezug zur unmittelbaren Umgebung herstellen. Wer vom Fußweg einen Blick aufs Lagerhaus wirft, blickt in das Gesicht einer übergroßen Eule – passend zum Handball-Erstligisten, der in der Eberthalle die Heimspiele austrägt.

Auch ein Porträt des früheren Reichspräsidenten Friedrich Ebert ist in Arbeit, zwei Jungs kümmern sich um die entsprechende Schablone. „Wir mischen geometrische Formen, sprayen Tiermotive und erzeugen Farbverläufe von Lilatönen über Rot-Orange bis Blau“, beschreibt Himmel die Bandbreite. Wegen der hohen Temperaturen endet der Arbeitstag um 12 Uhr. Dann folgt eine Rückmeldung: „Es ist ein schöner Moment für die Jugendlichen, wenn sie sehen, dass sie ihr Pensum geschafft haben“, so Himmel.

Die Resonanz der Besucher des benachbarten Ebertparks sei ausnahmslos positiv, freut sich Schubert über die Aufmerksamkeit für das neu gestaltete Gebäude. Ein Blickfang sei es schon jetzt, schließlich sehe man die bunte Fassade von weitem. Am Freitag werden die Jugendlichen letztmalig zur Spraydose greifen – zwei arbeitsreiche und kreative Wochen gehen zu Ende.

