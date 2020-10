Jugendliche zünden Anhänger an - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Zwei Jugendliche haben am Mittwoch einen Pkw-Anhänger in Ludwigshafen in Brand gesetzt. Die Ursache für das Feuer war nach Angaben der Polizei eine Zigarettenkippe, die die etwa 13-Jährigen gegen 17.40 Uhr in der Bergmannstraße in den Anhänger mit Plane warfen. Als die zwei Jungen eine Zeugin bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Anwohner löschten den Brand anschließend selbst. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/9632222 an die Polizei zu wenden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020