Jugendlicher ertappt Einbrecher

Ludwigshafen.Ein merkwürdiges Aufeinandertreffen mit einem Einbrecher hat ein 17-Jähriger in der Sudermannstraße erlebt. Wie die Polizei gestern mitteilte, klopfte es am Dienstag an der Wohnungstür, als der Jugendliche allein zu Hause war. Da er niemanden erwartete, reagierte er nicht. Wenig später sah er einen Mann, der von außen durch das gekippte Küchenfenster griff. Auf Nachfrage sagte der Fremde, in die Wohnung zu müssen, um ein Fenster auszumessen. Dann sei er wieder zur Tür gegangen, wo er erneut klopfte. Da der 17-Jährige wieder nicht öffnete, verschwand der Täter. Er soll etwa 40 Jahre alt sein und ein rundes Gesicht haben. Er trug einen blauen Pulli und Jeans. Hinweise unter Tel. 0621/963-21 22. jei

