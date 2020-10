Jugendlicher fällt Polizeibeamten gleich doppelt auf

Ludwigshafen.Bei einer Personenkontrolle haben Polizisten am Samstagnachmittag bei einem Heranwachsenden ein Messer gefunden und sichergestellt. Damit nicht genug: Nur eine knappe Stunde später entdeckten dieselben Streifenbeamten ihn in der Nähe des Ludwigshafener Hauptbahnhofs erneut: Dieses Mal warf er einen gerauchten Joint weg. Gegen den in Ludwigshafen wohnenden Jugendlichen wird deshalb jetzt gleich zweifach ermittelt: Wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz leitete die Polizei Strafverfahren ein.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.10.2020