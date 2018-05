Jugendwehr probt den Ernstfall

Anzeige

Ludwigshafen.Gyros, Grillbauch, Salate und Löschschaum, das waren die Highlights des Festwochenendes der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Ruchheim. Dazu gab es erstmals samstags ein Konzertabend mit Livemusik. Doch die eigentlichen Stars waren natürlich die Feuerwehrmänner, die Vielfalt ihrer Arbeit und ihrer Einsatzfahrzeuge. Besonders die kleinen Gäste staunten über die aufgebauten Feuerwehrautos und nutzten die Gelegenheit, einmal Feuerwehrmann zu spielen.

44 aktive Feuerwehrleute sind ehrenamtlich in Ruchheim im Einsatz. „Wir müssen schon recht oft ausrücken“, berichtete der Wehrführer Udo Lukas eifrig. Hauptsächlich Einsätze auf den Autobahnen rund um den Ortsteil beschäftigten die Brandlöscher. Über einen Melder wird alarmiert, binnen drei, vier Minuten rückt das erste Fahrzeug aus,“ erzählte Lukas weiter. „Auf den Autobahnen und Straßen haben wir schon alles erlebt, was es nur geben kann,“ sagte Lukas weiter, doch ins Detail wollte er nicht gehen. Dafür berichtete er noch, dass er und seine Kollegen erst vor wenigen Tagen ein Großfeuer in der Nachbarschaft löschen mussten. In einer Lagerhalle war ein Brand ausgebrochen, ein dort PKW stand in Flammen. Das sei auch Sinn und Zweck des Festes, den Menschen im Ortsteil die Arbeit erklären und näherbringen.

Feuerwehr Ruchheim Die Ruchheimer Wehr bildet zusammen mit den Abteilungen Oppau und Stadtmitte eine der drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr in Ludwigshafen. Zum Einsatzgebiet der Ruchheimer gehören die B 9 sowie die Bundesautobahnen A 650 und A 61. Neben 186 Mann der Berufsfeuerwehr sorgen 140 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren für den Brandschutz in der Stadt.

6000 Liter Wasser in der Minute

Über 39 Jahre ist Lukas bereits bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei. Unzählige Einsätze musste er begleiten, aber auch ganz viele solcher Feste hat er mitgemacht. Anna Thümmel aus Ruchheim war das erste Mal zu Gast. „Ich wohne schon lange in Ruchheim,“ sagte sie, doch noch nie habe sie es geschafft vorbeizuschauen. Derweil vergnügten sich ihre beiden Kinder Alexander mit nicht ganz zwei Jahren und seine Schwester Victoria (4 Jahre) auf der Hüpfburg.