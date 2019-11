Jungbluth feiert 80. Geburtstag

Ludwigshafen.Der Ehrenringträger und langjährige CDU-Stadtrat Karl-Heinz Jungbluth feierte am Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Nachdrücklich engagierte sich der in Halberstadt geborene Betriebsschlosser für die Städtepartnerschaften mit Sumgait (Aserbaidschan), Havering (England) und Dessau. Jungbluth war von 1974 bis 1999 Mitglied des Stadtrats und des Ortsbeirats Gartenstadt. 20 Jahre lang leitete er dort den CDU-Ortsverband. Aus familiären Gründen zog das langjährige Giulini-Betriebsratsmitglied vor Jahren in die Südpfalz. ott (Bild: Stadt)

Freitag, 22.11.2019