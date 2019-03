Jungkünstler stellen aus

Ludwigshafen.30 Kunstwerke aus dem Projekt „KunstKönner“ werden ab Freitag, 29. März, in der Mehrzweckhalle der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern (Bürgermeister-Kutterer-Straße 37) ausgestellt. Eröffnet wird die Schau um 15 Uhr von Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU). Bei dem Projekt haben sich 15 Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren seit einem Dreivierteljahr freitags getroffen, um eigene Werke zu schaffen. Angeleitet wurden sie vom Künstler Matthias Neuthinger. Aus den entstandenen Werken wurden 30 ausgewählt, die ausgestellt werden. Sie können bis zum 10. Mai von Montag bis Donnerstag, 10 bis 16 Uhr, angesehen werden. Voranmeldung bei Jutta Jann unter Telefon 0621/504-30 56.

Am 5. und 12. April, jeweils 16 bis 18 Uhr, bietet Neuthinger Kunstworkshops in der Mehrzweckhalle für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren an. Die Ergebnisse werden bei der Finissage der Ausstellung am 10. Mai präsentiert. Anmeldung unter Telefon 0621/504-28 61. labj

