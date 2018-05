Jutta Steinruck wird Vorsitzende

Anzeige

Ludwigshafen.Jutta Steinruck (SPD) ist neue Vorsitzende des Ludwigshafener Marketing-Vereins. Wie die Lukom mitteilte, wählten die Mitglieder die Oberbürgermeisterin in einer außerordentlichen Versammlung in das Amt. „Der Marketing-Verein hat in den 20 Jahren seines Bestehens viel für das Image der Stadt getan. Wir stehen vor großen Aufgaben“, sagte Steinruck in ihrer Antrittsrede. In Zukunft wolle auch sie Impulse zur Entwicklung des Stadtimages setzen. Als ihre Stellvertreter wurden Rolf Haselhorst (BASF) und Marcus Keller-Leist (Schuh Keller) gewählt. jei (Bild: dpa)