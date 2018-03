Kältebus vom Tisch

Anzeige

Ludwigshafen.In Ludwigshafen wird in absehbarer Zeit kein Kältebus für Obdachlose fahren. Das geht aus einem Bericht des Leiters der Fachstelle für Wohnraumsicherung bei der Verwaltung, Michael Gerbes, im Sozialausschuss hervor. Vorausgegangen war ein Prüfantrag der Grünen-Fraktion im Stadtrat, nach dem die Machbarkeit und der Bedarf eines solchen Busses in der Chemiestadt herausgestellt werden sollten. „Ein solches Vorhaben würde sich nicht rentieren“, sagte Gerbes bei der Sitzung am Donnerstag. In Ludwigshafen würden derzeit sechs Menschen in freiwilliger Obdachlosigkeit leben, die den Behörden bekannt seien. „Die schlafen in einer Bank, im Parkhaus, auf der Parkinsel oder am Bahnhof. Die würden mit uns nicht mitfahren“, so Gerbes.

Keine Kontrollen

Für die kommende Kältesaison plant die Verwaltung nun jedoch eine alternative Maßnahme. „Wir werden eine anonyme Wohnung für die Obdachlosen zur Verfügung stellen, mit voller Ausstattung“, sagt der Fachstellenleiter. Wer wann in den Räumlichkeiten schläft, werde nicht kontrolliert. Lediglich der Hygienezustand solle regelmäßig überprüft werden. „Wir probieren das aus und werden nächstes Jahr berichten“, so Gerbes. Holger Scharff (SPD) und Peter Uebel (CDU) begrüßten den Vorschlag. „Das ist eine Idee, die vorangebracht werden sollte.“