Kalmit-Haus wird erneuert

Ludwigshafen/Maikammer.Grünes Licht für die geplante aufwendige und kostspielige Modernisierung des „Ludwigshafener Hauses“ auf der 673 Meter hohen Kalmit: Mit großer Mehrheit stimmte die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins den Plänen des Vorstandes für den Abriss und den modernisierten Wiederaufbau eines Teils der ältesten Hütte des Vereines auf dem höchsten Berg des Haardtgebirges oberhalb von Maikammer zu. Für das Projekt ist die vereinseigene Kalmithaus-GmbH zuständig.

Nach Angaben des Ortsgruppenvorsitzenden und GmbH-Geschäftsführers Rolf Kobbert (76) wird das größte Bauvorhaben der Ortsgruppe in ihrer 116-jährigen Geschichte zwischen 360 000 und 400 000 Euro kosten. Kobbert hofft auf Fördergelder, um das Vorhaben im Jahr 2019 starten zu können. „In diesem Jahr wird es noch nicht losgehen – da sind noch zu viele Unklarheiten zu beseitigen.“ Den Bauantrag will er jedoch noch in diesem Sommer stellen.

Der 1902 gegründeten Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins gehören 460 Mitglieder an. Das „Ludwigshafener Haus“ wurde am 26. April 1908 als Schutzhütte für Wanderer und Touristen eröffnet. 1981 wurde die Hütte durch eine Gasexplosion fast völlig zerstört und erst zwei Jahre später wieder in Betrieb genommen.