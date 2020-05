Kamera zeigt Treiben im Falkenhorst am Müllheizkraftwerk

Ludwigshafen.In den Horst an der Fassade des Müllheizkraftwerks ist neues Leben eingekehrt. Wie im vergangenen Jahr (Bild) brütet wieder ein Turmfalken-Paar in der Station auf 40 Metern Höhe. Das Treiben in dem braunen Kasten, der von der Bürgermeister-Grünzweig- beziehungsweise Industriestraße aus gut zu erkennen ist, kann neuerdings per Kamera im Internet verfolgt werden. Die Bilder findet man unter dem Link https://www.gml-ludwigshafen.de/falkenhorst-webcam (nicht über Internet Explorer). Der Falkenhorst ist ein Projekt des Ornithologischen Arbeitskreises an der Volkshochschule Ludwigshafen (Orbea) und der GML. Wie bei Naturbeobachtungen ist auch beim Betrachten der Webcam-Bilder Geduld gefragt. Derzeit brüte immer einer der Turmfalken, während der andere jage. jei

