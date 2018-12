Kammeroper in Ludwigshafener Lagerhalle

Ludwigshafen. Halle Nummer 6 lautet der offizielle Name der Halle in der Rheinallee 2a am Luitpoldhafen in der Zählung der Hafenbetriebe. Jetzt allerdings bekommt die leergeräumte Lagerhalle eine neue Bestimmung. Sie wird zum Aufführungsort einer Oper: „Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung“, so der Titel, soll dabei kein bequemer Opernabend werden. Dieses besondere Stück der Musikgeschichte, das beinahe verlorengegangen wäre, muss auch in seiner unmenschlichen Entstehungsgeschichte verstanden werden.

„Wir haben mit der Halle 6 den rauen Aufführungsort gefunden, der das Unfertige, den Dachbodencharakter, das Provisorium zeigt, um sich dem Un-Ort anzunähern. So wird eine Lagerhalle zur Aufführungsstätte“, erklärte Monika Kleinschnitger, Sprecherin des Vereins „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“, vor der Premiere am Sonntag.

Beim Blick hinter die Kulissen berichtete sie von drei Glücksfällen, die die Aufführung zu einem echten Erlebnis machen: Zum einen hat der ehemalige Pfalzbau-Intendant Hansgünther Heyme die Regie übernommen. Musikalisch sind der Kaiserslauterer Generalmusikdirektor Uwe Sandner und die Deutsche Staatsphilharmonie mit von der Partie - genau wie hochklassige Solisten mit koreanischen, chinesischen, mexikanischen und polnischen Wurzeln. „Auch das ist beachtlich“, begründete Heyme, weshalb er sich spontan in das Projekt verliebt habe. Zudem habe ihn „die unglaubliche Subtilität dieses großartigen Widerstandsstücks“ gereizt.

Dritter Glückfall sei, dass eine Projektklasse des Heinrich-Böll-Gymnasiums die Entstehungsgeschichte des Werks, die Lebensläufe ihrer Schöpfer, die Figuren, aber auch die Wirkweisen von Populismus aufgearbeitet haben - eine Aktualität, die dem Stück einen ganz besonderen Reiz verleiht.

Als Sahnehäubchen präsentiert der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano eine Auswahl seiner Bilder, die im Rahmen des Erinnerungsprojekts „Gegen das Vergessen“ entstanden sind. Die überlebensgroßen Porträts von Holocaust-Überlebenden sind jeweils zu den Vorstellungen von „Der Kaiser von Atlantis“ in der Halle 6 ausgestellt werden.

Die Kammeroper selbst ist noch bis zum Dienstag zu sehen. Sie entstand 1943/44 im Konzentrationslager Theresienstadt und wurde von Viktor Ullmann und Peter Kien verfasst, die zunächst im Ghetto Theresienstadt inhaftiert waren. Vor der Uraufführung wurden die beiden Komponisten und fast alle Mitwirkenden nach Auschwitz gebracht und dort vergast. Die Oper um einen menschenverachtenden Schreckensherrscher ist als letzter Aufschrei von Künstlern gegen das nationalsozialistische Regime zu verstehen. Erzählt wird die Geschichte von Kaiser Overall. Dieser entspricht Adolf Hitler - gemeint sein könnte aber auch jeder andere Diktator. Er führt seine Armee in einen Krieg ohne Ende.

„Der Tod kommt nicht mehr hinterher und quittiert den Dienst“, erklärt Heyme. Der Tod verweigert sich dem Herrscher und lässt niemanden mehr sterben. Die Menschen, die einander nicht mehr töten können, werden von der Pest befallen. Das Leben ist ihnen eine Pein - und sterben können sie auch nicht. Ein Chaos bricht herein. Der Kaiser, der nicht mehr herrschen kann, bittet den Tod, den Streik aufzugeben. Doch für die Rückkehr in seine Pflichten verlangt der Tod den Kaiser als erstes Opfer. (hbg)

