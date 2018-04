Kampf gegen den Schmutz

Anzeige

Ludwigshafen.Egal ob weggeworfene Taschentücher, Butterbrote oder Bananenschalen: Mit der Aktion „Saubere Stadt“ hat der Marketing-Verein Ludwigshafen dem achtlos weggeworfenen Müll den Kampf angesagt. Am heutigen Samstag, 28. April, geht die Aktion mit einem Putztag in der Gartenstadt in die nächste Runde. Ab 9.30 Uhr treffen sich alle, die mitmachen wollen, entweder vor dem Büro der Wohnungsbaugesellschaft GAG Ludwigshafen, Kärntner Straße 17, oder vor dem Ortsvorsteherbüro, Königsbacher Straße 14. Wenn der Müll fertig gesammelt ist, sind alle Helfer zu einem kleinen Imbiss vor dem Büro der GAG eingeladen.

Auch Sportvereine sind dieses Mal mit von der Partie. Mitglieder der DJK Oppau, des Eisenbahner Sportvereins und der TSG 1881 Friesenheim beteiligen sich an der Aktion. Sie reinigen ihre Anlagen und die angrenzenden Straßen und Flächen.

Bereits während der Woche haben sich zahlreiche Schüler verschiedener Schulen an Reinigungsaktionen beteiligt. Hauptsponsoren und Ausrüster mit Handschuhen, Greifzangen und Müllbeuteln sind die GAG Ludwigshafen und die BASF. tge