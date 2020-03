Kampf gegen hohe Defizite

Ludwigshafen.Er hat die Ansiedelung des Vögele-Werks in Rheingönheim vorangetrieben, kämpfte aber auch jahrelang mit hohen Haushaltsdefiziten. Auf eine wechselvolle Tätigkeit kann Wilhelm Zeiser (Bild) zurückblicken, der am Montag seinen 70. Geburtstag feierte. 21 Jahre lang gestaltete der Sozialdemokrat als Kämmerer und Bürgermeister die Geschicke der Stadt mit. 2011 ging er in den Ruhestand.

Das Gespür für das Machbare zeichnete stets den Kaufmannssohn aus Gimbsheim aus. Als Kämmerer hatte er angesichts der desolaten Haushaltslage keinen leichten Stand und brachte etwa mit der „Kuseler Liste“ auch unpopuläre Sparvorschläge in die Diskussion, wenn er davon überzeugt war. Er versuchte oft, über Parteigrenzen hinweg einvernehmliche Lösungen zu finden.

Vorsitz im Lukom-Aufsichtsrat

Gute Kontakte hatte er auch aus früheren Tätigkeiten. Nach seinem Studium war Zeiser wissenschaftlicher Mitarbeiter der SPD-Bundestagsfraktion und persönlicher Referent des Staatsministers im Auswärtigen Amt, Klaus von Dohnanyi. 1990 wurde der Jurist als Nachfolger von Knut Weber zum Beigeordneten gewählt, drei Jahre später übernahm er das Bürgermeisteramt. Er war Aufsichtsratsvorsitzender der Lukom und für einige Monate auch kaufmännischer Vorstand der TWL.

Seit 1971 ist Zeiser Partei-Mitglied. Er war lange Schatzmeister der Ludwigshafener SPD und ist stellvertretender Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Pfalz. Nach seinem Ruhestand zog er nach Kusel um, wo seine Frau, eine Diplom-Sozialarbeiterin, ihre familiären Wurzeln hat. ott (Bild:Stadtverwaltung)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.03.2020