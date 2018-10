Kampf gegen Vertrags-Abzocke

Ludwigshafen.Windige Haustürgeschäfte, völlig überteuerte Handyverträge und undurchschaubare Stromrechnungen – gerade Menschen in sozial schwächeren Stadtteilen sind häufig von betrügerischen Abzocken betroffen. Mit dem Pilotprojekt „Verbraucher stärken im Quartier“ will der Bund gegen diese Entwicklung vorgehen. Im Ludwigshafener Viertel Oggersheim-West wird aktuell eines von deutschlandweit 16 Modell-Quartieren aufgebaut, um Bürger vor Ort zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sollen die Ludwigshafener in dem rund 7000 Einwohner zählenden Stadtteil angesprochen werden – mit Fokus auf Sozialhilfeempfängern, Senioren, Migranten, Menschen mit Behinderung und Alleinerziehenden.

„Investition in Köpfe“

Zum offiziellen Startschuss des Projekts besuchte gestern Katarina Barley (SPD), Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, die Ludwigshafener Verbraucherzentrale. „Für mich ist dieses Vorhaben eine Herzenssache, weil nicht nur in Beton, sondern vor allem in Köpfe investiert wird“, betont sie bei einer Presserunde. Verbraucherschutz sei ein Thema, das alle Menschen betreffe und sie befähige, ihre Rechte wahrzunehmen. „Es ist ein wichtiges Signal für die Bevölkerung, den Institutionen und Firmen nicht einfach ausgeliefert zu sein, sondern Recht zu bekommen, wenn Rechtsanspruch besteht“, so die Ministerin.

Gerade Menschen in strukturschwachen Gebieten würden diese Rechte jedoch kaum wahrnehmen. „Es handelt sich um eine Zielgruppe, die besonders verletzbar ist, sei es durch Sprachbarrieren oder Arbeitslosigkeit. Die Schwelle, sich Hilfe zu suchen, liegt dort hoch“, so Barley. Deshalb sei es wichtig, nicht auf deren Kommen zu warten, sondern auf sie zuzugehen, sie zu informieren und ihnen Unterstützung zu bieten.

Diese aufsuchende Arbeit sei ein wichtiger Baustein, um den Bürgern die Kompetenzen für den Alltag zu vermitteln, stimmt Ulrike von der Lühe, Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, zu. „Wir wollen die Menschen am besten erreichen, bevor sie auf irgendeine Masche hereingefallen sind oder große Schuldenberge angehäuft haben“, sagt sie. Da die Verbraucherzentrale in der Zielgruppe kaum bekannt sei und die Betroffenen den Weg scheuen würden, sei die logische Konsequenz, das Angebot einfach zu ihnen zu bringen.

Das Pilotprojekt läuft im Rahmen des „Soziale Stadt“-Programms. Alle 16 Verbraucherzentralen in den Bundesländern sollen in einer Stadt ein Quartier einrichten. Sechs Angebote laufen bereits, in den kommenden beiden Jahren folgen jeweils fünf weitere. Die Laufzeit ist auf vier Jahre angelegt, die Kosten von 650 000 Euro pro Quartier trägt der Bund. Der Standort in Ludwigshafen sei gewählt worden, weil es schon früher eine gute Zusammenarbeit mit dortigen Einrichtungen gegeben habe, berichtet von der Lühe. „Wir können auf gute Kontakte aufbauen.“ Für Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) ist Oggersheim-West genau die richtige Wahl: „Es gibt dort viele Senioren, Alleinerziehende und Migranten“, berichtet sie.

Für die Umsetzung sind der Sozialarbeiter Dietmar Rudolf und die Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerin Anne-Katrin Monegel zuständig. „Wir wollen den Menschen Wissen vermitteln, so dass am Ende jeder seine Stromrechnung versteht“, berichtet Monegel. Dazu werde zunächst einmal wöchentlich – immer dienstags, 13.30 bis 17 Uhr – eine Sprechstunde in den Räumlichkeiten in der Comeniusstraße 10 angeboten. „In Zukunft soll es noch weitere Termine geben“, so Monegel. Zunächst einmal wollen sich die beiden Vollzeitkräfte ein Netzwerk aufbauen und sich ein Bild von den Problemen der Menschen machen.

Diese ähneln sich meist: „Oft sind es Inkassokosten, die über Jahre wegen überteuerter Handy- oder Internetverträge auflaufen“, weiß Barley aus ihrer Zeit als Richterin. „Erst ignorieren die Leute das, doch irgendwann bricht es über sie herein.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018