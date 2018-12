Kampf gegen Weihnachtspfunde

Ludwigshafen.Es ist mittlerweile schon zur Tradition geworden: Kurz vor dem Jahreswechsel können Freizeitsportler in der großen Leichtathletikhalle nahe des Südweststadions das Deutsche Sportabzeichen ablegen – quasi in letzter Minute. Weshalb die Veranstaltung auch den englischen Titel „Last-Minute“-Sportabzeichen trägt. Die Aktion steigt immer am Tag nach Weihnachten – nach wochenlangen Verlockungen wie Glühwein, Lebkuchen und Weihnachtsgans. Trotzdem ging es gestern in der Halle so sportlich zur Sache, als sei das Wort „Formtief“ gar nicht existent.

Nicht mehr wegzudenken ist Leichtathletin Ulla Walther-Thiedig, die die Veranstaltung seit zehn Jahren organisiert. „Dieses Jahr ist mir aufgefallen, dass etwa doppelt so viele Kinder und Jugendliche teilnehmen wie in den Vorjahren. Vor allem die Altersstufe zehn bis 15 ist gut besetzt“, sagte sie. Mehr als 100 Hobbysportler nehmen alljährlich an der Aktion teil. Dabei gibt es die vier Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus jedem Bereich sucht man sich eine Sportart aus, zum Beispiel eine Kurzstrecke bei „Schnelligkeit“. Hinzu kommt der Schwimmnachweis – es geht also nicht, ohne sich nass zu machen. Mindestens Bronze braucht man, um das Sportabzeichen zu bekommen.

Extra aus Mainz angereist

40 ehrenamtliche Helfer mit Stoppuhr und Klemmbrett sind an den Stationen verteilt. Alle sind Mitglieder in Sportvereinen der Stadt. „Ich wohne in Mainz und bin extra wegen des Sportabzeichens hergefahren. Übers Jahr habe ich es zeitlich nicht geschafft. Hier in Ludwigshafen ist die einzige Last-Minute-Möglichkeit“, sagte Kristina Kober. „Ich habe früher in Altrip gewohnt und war Mitglied bei den VTV Mundenheim. Jedes Jahr haben ich und meine Familie das Abzeichen gemacht, weil es ein Ansporn für uns ist.“

Die Stadt stellt den Sportlern und Ehrenamtlichen die Leichtathletikhalle und das gegenüberliegende Hallenbad zur Verfügung. „Die Last-Minute-Aktion ist inzwischen zu unserem Alleinstellungsmerkmal geworden. Es kommen nicht nur Leute aus Ludwigshafen, sondern aus der gesamten Region“, meinte Sportamtsleiter Thomas Gerling. „Viele Sportler machen heute nicht alle Disziplinen, sondern nur noch die, die ihnen fehlen. Andere wollen einfach nach Weihnachten wieder in Schwung kommen.“ Wiederum andere benötigen das Abzeichen aus beruflichen Gründen, etwa für eine Bewerbung bei der Polizei.

Am Tag nach Weihnachten waren viele Familien am Start. „Wir wohnen in der Nähe und haben unsere beiden Töchter mitgebracht“, sagte Andrea Pätzold. „Wir haben im Mai mit dem Abzeichen angefangen, dann kam eine Krankheit dazwischen. Heute holen wir die Disziplinen nach, die uns noch fehlen. Ich muss noch schwimmen.“ Auch die Kinder seien sportlich. „Ich mache mich nun noch an den 50-Meter-Lauf. Die Leute sind hier gut verteilt, denn die meisten brauchen nur noch einen oder zwei Stempel auf ihrer Liste“, fügte Thorsten Pätzold hinzu.

Zwei Stunden dauerte die Sportabzeichen-Aktion auf den letzten Drücker. Wenn man sie verpasst hat, ist es nicht tragisch, denn man hat bald schon ein ganzes Jahr Zeit, sich ans Abzeichen zu machen, vielleicht als guter Vorsatz fürs neue Jahr.

