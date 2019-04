Kampf um das Erbe eines angsterfüllten Adeligen

Ludwigshafen.Einen Generationenwechsel hat der Laienspielkreis Albertino vollzogen. Nach 15 Jahren unter der Leitung von Ulrich Achtermann (75) führten Astrid und Hans-Peter Schmitt in die neue Spielzeit. „Er hat immer viel Geduld bewiesen und Einsatz gezeigt“, lobte der Vereinsvorsitzende Sebastian Heitz den 75-jährigen Theatermacher, der froh war, nun entspannt zuschauen zu können. Mit ihm gingen die Souffleuse Veronika Becker und Zeichner Gerhard Mauch in den „wohlverdienten Ruhestand“. Deren Job übernahmen Melanie Wolf und Edith Pfeiffer bei der Premiere des neuen Stücks: „Der verfluchte Baron“ ist der Titel des Lustspiels in drei Akten, das bis Samstag (19.30 Uhr) täglich zu sehen ist.

Für die Premiere im Gemeindesaal der katholischen Kirche der Pfingstweide wünschte Autor Heinz-Jürgen Köhler als erster seiner Zunft überhaupt per Mail viel Glück und gutes Gelingen. Grund zur Sorge bestand nicht, denn der Laienspielkreis sorgte mit seinem eingespielten Ensemble für Kontinuität. So übernahmen Astrid und Hans-Peter Schmitt nicht nur die Regie, sondern gleich die Hauptrollen: Als Baron von Memmenstein leidet er unter dem „Porzellan-Syndrom“ – er hat nämlich nicht mehr alle Tassen im Schrank, findet Cousine Auguste.

Linie stirbt aus

Bei Ahnenforschungen hat der Baron herausgefunden, dass seit seinem Ururgroßvater alle von Memmensteins Unfällen zum Opfer fielen. Ein Fluch muss dem zugrunde liegen, mutmaßt der Baron und erwartet sein baldiges Ende. Da seine Cousine nur angeheiratet und somit er der letzte derer von Memmenstein ist, wird seine Linie mit ihm aussterben. Um sich einen Platz im Himmel zu sichern, erwägt er, sein Vermögen der Kirche zu vermachen. „Herr Baron, versuchen Sie es!“, bestärkt ihn der Pfarrer (Wilfried Thielecke) nicht ohne Hintergedanken.

Das ruft wiederum die Haushälterin Klara (Iris Gutheil) und den Gärtner Oskar (Manfrd Hahn) auf den Plan. Denn bisher waren sie im Testament begünstigt. Da sie nicht auf ihr Erbe verzichten wollen, gibt es für sie nur zwei Möglichkeiten: Entweder erleidet der Baron einen Unfalltod oder sie verhindern, dass er das Testament ändert. Dabei soll ihnen Prokurist Lorenz (Sebastian Heitz) helfen, verkleidet als neue Krankenschwester Agnes. Die hat zwar Beine wie ein Reh, übt auf den Baron aber einen gewissen Reiz aus.

Auch Balduin (Michael Müller), der neue Schwarm von Cousine Auguste, ist vom Vorhaben des Barons nicht begeistert. Denn er hat konkrete Pläne für den Schlossgarten und würde dafür sogar über Leichen gehen. Das Durcheinander spitzt sich zu, als auch noch die Feng-Shui-Beraterin Gabi (Kirsten Ehnert) feststellt, dass eine Wasserader unter dem Schloss eine schädliche Ionenstrahlung auslöst. Wie immer bei solchen Geschichten gibt es aber doch ein gutes Ende: Dabei spielen eine tote Forelle, Herztropfen, Kaninchenköttel und eine Flasche Abführmittel wichtige Schlüsselrollen.

