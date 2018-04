Kanalarbeiten im Hemshof

Anzeige

Ludwigshafen.Die Stadt erneuert ab heute die Abwasserleitungen in der Prinzregentenstraße zwischen der Kanalstraße und der Von-der-Tann-Straße sowie in der Marienstraße zwischen der Prinzregenten- und Hartmannstraße. Zugleich werden die Hausanschlussleitungen in offener Bauweise ausgetauscht. Die Arbeiten beginnen an der Kreuzung Prinzregenten-/Marienstraße und dauern voraussichtlich bis Dezember 2019. Während der Bauzeit ist die Marienstraße für den Durchgangsverkehr im jeweiligen Bauabschnitt gesperrt.

Bei Beanstandungen steht bei der Stadtverwaltung Arnold Raubach unter der Telefonnummer 0621/504-68 20 als Ansprechpartner zur Verfügung. ott