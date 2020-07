Kandidaten nominiert

Ludwigshafen.Die CDU hat ihre Kandidaten für die Landtagswahl 2021 für den Wahlkreis 36 (Ludwigshafen II) nominiert. Laut einer Mitteilung setzen die Christdemokraten auf Tobias Mahr und Songül Bechtum (B-Kandidatin). Beide seien von der Vertreterversammlung mit überwältigender Mehrheit gewählt worden. „Wir setzen die Forderung der Landes-CDU, mehr junge und weibliche Kandidaten ins Rennen zu schicken, konsequent um“, kommentierte der Kreisvorsitzende Torbjörn Kartes. „Die breite Zustimmung ist ein großer Vertrauensbeweis und sorgt für Schwung. Das wird ein spannender Wahlkampf.“

Mahr ist 30 Jahre alt, wohnt in Ruchheim und arbeitet bei den Wirtschaftsbetrieben Ludwigshafen. Er ist seit 2012 CDU-Mitglied und seit 2014 Geschäftsführer der Stadtratsfraktion. Bechtum lebt in Oppau und ist als Rechtsanwältin tätig. Der CDU gehört sie seit 2015 an. jei (Bilder: cdu)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020