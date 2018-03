Karte gestohlen und Geld abgehoben

Anzeige

Ludwigshafen.Ein bislang unbekannter Täter hat mit einer gestohlenen Bankkarte 1000 Euro vom Konto einer 20 Jahre alten Ludwigshafenerin abgehoben. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte der Kriminelle im Zeitraum zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, das in der Tannenstraße geparkte Auto der Frau aufgebrochen. Daraus entwendete er den Geldbeutel, in dem sich neben 55 Euro auch die EC-Karte der 20-Jährigen befand. Bevor die Bestohlene die Karte sperren konnte, hatte der Täter bereits an einem Bankautomaten zugeschlagen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kripo unter Telefon 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. jei