Kartes hält erste Rede

Ludwigshafen/Berlin.Der Ludwigshafener Abgeordnete Torbjörn Kartes (CDU) hat gestern seine erste Rede im Deutschen Bundestag gehalten. Als Mitglied des Familienausschusses sprach der 37-Jährige zum Thema Elterngeld plus. „Ich habe mich gefreut, dass ich zu einem so frühen Zeitpunkt meine erste Rede halten konnte. Das Thema liegt mir am Herzen“, sagte Kartes. Schließlich gehe es beim Elterngeld plus um die Kernfragen, wie das Land kinderfreundlicher werden könne und wie Paare dazu ermutigt werden könnten, wieder mehr Kinder zu bekommen.

„Dazu brauchen wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ein Verständnis von Kindeserziehung als gemeinschaftliche Aufgabe von Frau und Mann“, gab Kartes einen Einblick in seine Rede. Dafür würden das Elterngeld, das Elterngeld plus und der Partnerschaftsbonus stehen. „Ich habe aber auch betont, dass es noch viel zu tun gibt, um Deutschland kinderfreundlicher zu machen.“ Ebenfalls erstmals vor dem Bundestag gesprochen hat gestern der Mannheimer CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel. jei