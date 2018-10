Kartes kündigt „Richtungswahl“ an

Ludwigshafen.Die CDU stimmt sich auf den Kommunalwahlkampf ein. Die ist zwar erst am 26. Mai 2019, doch „die Zeit vergeht schneller, als man denkt“, so Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes (Bild) vor knapp 80 Delegierten im Gemeinschaftshaus Ruchheim. Immerhin müsse man die Ferienzeiten abziehen, die ausstehenden Ortsvorsteher-Kandidaten nominieren und vor allem die Stadtratsliste aufstellen. Das sei erfahrungsgemäß eine komplexe Angelegenheit.

Zudem müsse ein Wahlprogramm aufgestellt werden mit Schwerpunkten, mit denen die CDU die Stadt nach vorne bringen, aber auch Profil zeigen will. Denn „je länger Jutta Steinruck im Amt ist, desto deutlicher werden die Unterschiede – zu ihrer Vorgängerin im Amt der Oberbürgermeisterin, aber auch zur CDU“, so Kartes. „Es wird eine Richtungswahl geben.“

Absage an die AfD

Als Beispiel nannte er Pläne, Sozialwohnungen in der Innenstadt zu bauen. Das sei Politik der 70er Jahre und mit der CDU nicht zu machen. Man kämpfe um jede Stimme, und das bis zum Schluss. Denn immer mehr Wähler entschieden sich erst kurz vor der Wahl. „Deshalb müssen wir klar machen, was wir wollen und wofür wir stehen“. Das soll bis zum Kommunalwahlauftakt Anfang April von den Delegierten in drei Arbeitsgruppen konkretisiert werden – mit den Schwerpunktthemen Zukunft der Innenstadt, Mobilität und gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Für welche Koalition es nach der Wahl reicht, werde man sehen. Klar sei aber, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. Die habe nämlich nur „dumpfe Parolen“ im Angebot und weder ein Konzept für die Stadt, noch für Deutschland, betonte der Spitzenkandidat und CDU-Fraktionschef im Stadtrat Dr. Peter Uebel.

Aktuelle Umfragewerte und Gegenwind aus Berlin sieht er als „Ansporn“, vor Ort noch stärker zu kämpfen, „für die besseren Kandidaten und Konzepte“. Das sei angesichts von Herausforderungen wie der Schuldenlast der Stadt, zwei maroder Hochstraßen, hoher Arbeitslosigkeit oder auch Kinderarmut dringend notwendig.

Richtig sei es, auf eine Entwicklung der Innenstadt zu setzen, trotz Rückschlägen wie beim Metropol-Projekt und der Ablehnung der Landesregierung, die Hochschule im Stadtzentrum anzusiedeln. Sozialer Wohnungsbau sei das, was man in der Innenstadt am wenigsten brauche – „das wäre der Todesstoß“, so Uebel. Die Entscheidung der städtischen Immobiliengesellschaft GAG, das Bürgerhof-Projekt wegen deutlicher Kostensteigerung auf Eis zu legen, kritisierte er scharf. Dabei bekam er Unterstützung von Ortsvorsteher Christoph Heller.

Gewählt wurden vom Parteitag auch die Vertreter zur Listenaufstellung für die Europawahlund für den Bezirkstag Pfalz. Die Stimmen werden noch ausgezählt. (BILD: ott)

