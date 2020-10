Kartes soll kandidieren

Ludwigshafen.Die Vorstände der CDU-Kreisverbände Ludwigshafen, Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis haben sich für eine erneute Kandidatur von Torbjörn Kartes (Bild) zur Bundestagswahl 2021 ausgesprochen. In ihren jeweiligen Sitzungen sei der 41-jährige Rechtsanwalt einstimmig als Kandidat vorgeschlagen worden, teilte die Union am Freitag mit. Die Nominierungskonferenz mit 60 Delegierten der drei Kreisverbände findet voraussichtlich am 28. November statt.

„Unser klares Votum ist zugleich ein Signal, dass wir geschlossen und überzeugt in den Bundestagswahlkampf gehen“, erklärt Gabriele Bindert, Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Frankenthal. Gemeinsames Ziel sei es, den Wahlkreis erneut direkt zu gewinnen. „Im Bundestag habe ich mich in dieser Wahlperiode sehr für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingesetzt, für eine ausgewogene Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und dafür, dass es den Familien in unserem Land gut geht. Daran möchte ich anknüpfen“, sagte Kartes, der seit 2017 dem Bundestag angehört. Das Direktmandat im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal gewann er mit einem knappen Vorsprung von 450 Stimmen gegen Doris Barnett (SPD). Zuvor war Kartes Personalleiter der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) AG.

Zu Beginn der Wahlperiode hatte er den Vorsitz der CDU-Stadtratsfraktion in Ludwigshafen abgegeben, seitdem ist er Kreisvorsitzender. Er wohnt mit seiner Frau, die Ärztin ist, und den beiden Söhnen auf der Parkinsel. ott (Bild: CDU)

