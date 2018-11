Kartes zieht sich zurück

Ludwigshafen.Der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes (Bild) kandidiert bei der Kommunalwahl 2019 nicht mehr für ein Stadtratsmandat. „Ich möchte mich stärker auf die Bundespolitik konzentrieren“, begründete der 38-Jährige gestern seine Entscheidung. Der Jurist gehört seit 2009 dem Stadtrat an und war drei Jahre lange Fraktionschef der CDU. Nach seiner Wahl zum Bundestagsabgeordneten 2017 gab er die Sprecherrolle im Kommunalparlament ab, übernahm aber den Kreisvorsitz. Parteichef wird Kartes bleiben. „Ich komme aus der Lokalpolitik und Ludwigshafen bedeutet mir sehr viel. Daher war es für mich keine leichte Entscheidung, mich aus dem Stadtrat zu verabschieden“, erklärte Kartes. Als Mitglied in den Bundestagsausschüssen für Arbeit und Soziales sowie für Familie sei er in Gesetzgebungsprozesse eingebunden. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Behebung des Fachkräftemangels und neue Arbeitszeitmodelle sind Themen, die für die Zukunft des Landes und unserer Region wichtig sind.“ ott (Bild: ott)

