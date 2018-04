„Katastrophe und Blamage für die Stadt“

Anzeige

Weniger kritisch nahmen SPD und CDU die Pläne auf. „Uns war bewusst, was uns erwartet. Das Ausmaß der Schäden wurde jetzt erst bekannt, und in den vergangenen Jahren wurde bereits viel in die Instandsetzung investiert“, sagte Udo Scheuermann (SPD). „Wir sind froh, dass das Thema besprochen wird, erwarten aber bald eine klare Kostenermittlung.“ Bei der Finanzierung müsse die Quote von 85 Prozent Übernahme von Bund und Land – wie bei der Hochstraße Nord – erreicht werden. Peter Uebel (CDU) sagte, dass bei den Vorhaben Eile geboten sei, um die Sicherheit zu gewährleisten. „Einen Vorfall mit Personenschäden wollen wir nicht erleben.“ Auch er bilanzierte, dass Hochstraßen „einfach Mist“ seien.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.04.2018