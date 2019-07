Keimbelastung behoben: Umzug ins neue Caritas-Förderzentrum kann beginnen

Ludwigshafen. Nahezu ein Jahr lang stand der nagelneue Bau an der Ecke Kaiser-Wilhelm-/Berliner Straße leer, jetzt kann das zukünftige Caritas-Förderzentrum St. Johannes und St. Michael endlich bezogen werden. Keime in den Wasserleitungen hatten den Umzug, der ursprünglich für August 2018 geplant war, immer wieder hinausgezögert. „Wir freuen uns, dass wir nun endlich in unser schönes neues

...