Keimzelle für einen Neuanfang

Anzeige

Ludwigshafen.In der Ernst-Reuter-Siedlung herrscht am Samstag Partystimmung. Aus den Boxen tönt Musik, die Feuerwehr präsentiert ein Löschfahrzeug, und Kinder erobern die bunte Hüpfburg. Außerdem liegt der Duft von gebratenen Würstchen in der Luft. Zahlreiche Besucher nutzen die Veranstaltung, um auf Bänken sitzend Leckereien vom Grill sowie Kuchen zu genießen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Für die SPD ist dies ein besonderer Tag: Das neue Quartierbüro wird offiziell eröffnet. Dazu kommen die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, sowie Roger Lewentz, Vorsitzender der Landes-SPD.

Anwohner stellen Fragen

Das „Quartierbüro“ ist ein parteipolitisches Pilotprojekt, mit dem die SPD ihre vor allem an die AfD verlorenen Wähler zurückholen will. „Wir haben uns in der Vergangenheit nicht mehr so recht um die Menschen gekümmert – das wollen wir mit diesem Quartierbüro nun nachholen,“ sagte Lewentz. Zur Erinnerung: Bei der Bundestagswahl 2017 in dem einst roten „Viertel“ kam hinter der SPD mit einem Wähleranteil von 27,9 Prozent und der CDU (27,6) die AfD als drittstärkste Kraft auf 18,9 Prozent.

Geöffnet ist das Büro bereits seit Anfang Januar. „Wir wollten keinen Kaltstart machen, sondern mit den Leuten das Fest gemeinsam stemmen“, sagt Daniela Hohmann, die bei der Landes-SPD den Bereich Mobilisierung leitet. Zudem wollte man die Gartenstädter beim Aufbau des Büros integrieren und ihnen die Chance geben, sich mit Ideen einzubringen, fügt Hohmann dazu.