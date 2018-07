Kellerabteil ausgeräumt

Anzeige

Ludwigshafen.Die Einbruchserie in Ludwigshafen reißt nicht ab: Erneut sind Unbekannte in ein Kellerabteil und ein Gartenhaus in den Stadtteilen West und Friesenheim eingestiegen. Nach Polizeiangaben von gestern beschädigten die Täter bereits am Montag gegen 10 Uhr das Vorhängeschloss des Kellerverschlags in der Bruno-Körner-Straße. Sie entwendeten einen Kinderwagen, diverse Spielsachen und mehrere Flaschen Alkohol. Zu einer Gartenparzelle in der Brunckstraße verschafften sich Unbekannte schon im Laufe der vergangenen Woche Zutritt. Sie brachen die Tür des Häuschens auf und stahlen Einrichtungsgegenstände im Wert von 200 Euro.

Gescheitert ist ein Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße. Die Täter schafften es nicht, die Haustüre aufzuhebeln. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf vergangenen Mittwoch. Hinweise zu den ersten beiden Fällen an die Polizei unter Telefon 0621/963-22 22. jei