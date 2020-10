Ludwigshafen.Brennender Unrat in einem Lichtschacht hat am frühen Samstagabend einen Feuerwehreinsatz in Ludwigshafen verursacht. Nach Angaben der Feuerwehr, war bei Eintreffen der Einsatzkräfte Feuerschein und eine Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss eines Gebäudes in der Kropsburgstraße sichtbar. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Wohnbereich des Hauses war nicht betroffen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020