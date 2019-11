Kellnerin ins Gesicht geschlagen

Ludwigshafen.Ein 29-Jähriger hat in einer Kneipe in der Ganderhofstraße eine Kellnerin angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei ärgerte sich der Mann dermaßen über den Ausschankstopp, dass er der 19-Jährigen unvermittelt ins Gesicht schlug. Die junge Frau erlitt eine Verletzung an der Nase. Der Angreifer hatte die Gaststätte in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.20 Uhr mit Freunden betreten und bekam dort keinen Alkohol mehr ausgeschenkt. Nach dem Schlag gingen andere Gäste auf den 29-Jährigen los. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei blieb der Mann unverletzt. Die Begleiter flohen in unbekannte Richtung. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019