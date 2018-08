Kerwe trotzt politischen Querelen

Ludwigshafen.Selten war eine Oppauer Kerwe so politisch wie diese. Seit Wochen erhitzt eine angedachte Verlegung die Gemüter, weil ein Discounter seinen Markt zulasten des Platzes vergrößern will (wir berichteten). Mit dem möglichen Alternativstandort – ein Maisfeld an der K1, Ecke Rheinstraße – möchte Ortsvorsteher Udo Scheuermann (SPD) gerne zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Fünf Tage Kerwe, den Rest des Jahres BASF-Parkplatz, um die Anwohner zu entlasten.

Von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gab es für diese Überlegungen eine klare Absage: „Aktuell steht eine Aufgabe des Kerweplatzes nicht zur Debatte“, betonte sie in ihrem Grußwort zur Kerweeröffnung. Alleine zu entscheiden habe sie das freilich nicht, meinte Hubert Eisenhauer von der Arbeitsgemeinschaft Oppauer Vereine im Gespräch mit dieser Zeitung. Immerhin befinde sich nur ein Teil des Geländes in städtischem Besitz, der Rest gehöre einer Erbengemeinschaft. Die 427. Auflage der Kerwe ist gleichzeitig die 27., die am Bahnübergang gefeiert wird – „und es wird sicher nicht die letzte dort gewesen sein“, so Eisenhauer.

Hochzeitsgesellschaft unterwegs

Der Stimmung taten diese Überlegungen indes keinen Abbruch. Schon zur Eröffnung war kaum noch ein Durchkommen auf dem Platz, trotz sommerlicher Hitze. „Da hilft nur gut trinken“, warb Corinna I., Prinzessin des Karnevalsvereins Obbarer Dambnudle, für die Stände mit erfrischendem Angebot. Kinder und Jugendliche bevorzugten vor allem die Buden und Fahrgeschäfte der Schausteller. „Hier ist für jeden was dabei“, meinte Mark (31), der mit seiner frisch angetrauten Kati (30) und der Hochzeitsgesellschaft den Rundgang über die Kerwe genoss. Im weißen Anzug waren die Temperaturen noch erträglich. Hier und dort blieb Zeit für Glückwünsche, ein Foto oder ein kurzes Gespräch. „Wir gehen trotzdem erstmal heim – zum Duschen“, meinte er. Dann könne weiter gefeiert werden.

Heute Stammtisch

Gemeinsam feiern, sich austauschen und persönliche Kontakte pflegen – das ist auch für Scheuermann das Besondere an der Kerwe, „dann sieht die Welt schon anders aus.“ Die Oppauer Kerwe sei zu Recht seit Jahrzehnten „fester Bestandteil des Ludwigshafener Festkalenders“, so Steinruck. Das gehe aber nur dank des ehrenamtlichen Engagements, das dahinter stecke. Organisiert und durchgeführt wird die Kerwe von sieben Vereinen mit ihren Helfern. Gefeiert wird bis einschließlich Dienstag.

Am heutigen Montag trifft sich der Gewerbeverein zum Stammtisch, am Dienstagnachmittag steht die Ehrung der Jubiläumsbrautpaare auf dem Programm. Ab 15 Uhr gibt es Mundartgedichte, Sketche und Musik für alle, die länger als 50 Jahre verheiratet sind. Abends, gegen 21 Uhr, wird dann die Kerwe bei einem Fackelzug beerdigt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018