Kerze löst Brand aus

Ludwigshafen.Eine unbeaufsichtigte Kerze hat nach Polizeiangaben vermutlich einen Wohnungsbrand am Freitagfrüh in der Oberstraße ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die um 2.54 Uhr alarmiert wurde, stand die Wohnung im dritten Obergeschoss bereits voll in Flammen.

Der 37-jährige Inhaber konnte durch die Einsatzkräfte gerettet werden, er kam mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Fünf weitere Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Wegen der starken Verrauchung des Gebäudes waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen nötig. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020