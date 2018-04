Kerze weist Weg in die Zukunft

Anzeige

Diesen Gottesdienst hat Hanna Kretz noch gut in Erinnerung, sie ist seit fünf Jahren dabei und auch im Organisationsteam. „Wir sitzen im Kreis und schauen gemeinsam zur Leinwand mit den Liedtexten – nicht jeder für sich in ein Gesangbuch. Dabei spielen Bands aus dem Bistum“, beschrieb die 16-Jährige einen Jugendgottesdienst. Bibelstellen würden manchmal schauspielerisch dargestellt. Ideen für die Gestaltung entstünden zusammen. „Die Atmosphäre ist in den Gottesdiensten ganz anders als in den üblichen der katholischen Kirche“, so Kretz. Dafür sind auch besonderes Licht und sauberer Ton wichtig. Florian Hüttner (18) ist im Technik-Team: „Wir machen viel bewegtes Licht, um eine warme und angenehme Atmosphäre zu schaffen.“ Zu modernen Liedern werde sogar eine bestimmte Lichtabfolge programmiert.

Verstärkung gesucht

Was Hanna Kretz wichtig ist: „Damit es weitergeht, brauchen wir Verstärkung im Team!“ Joachim Lauer ergänzt: „Hier können Jugendliche ihre Ideen von Kirche und Form der Gemeinschaft umsetzen, sie bringen sich mit ihren Gaben und Begabungen ein.“ 13- bis 27-Jährige dürfen im Leitungsteam mitarbeiten.

Bei der Gründung der Jugendkirche waren für den Standort in der Rottstraße eine gute Nahverkehrs-Anbindung, das Engagement des Dekans Alban Meißner sowie die Verfügbarkeit eines eigenen Gottesdienst-Raumes ausschlaggebend. Bei der Jubiläumsfeier gab es Angebote rund um die Kirche, unter anderem entstand mit Fingerfarben ein Bild mit dem Logo von Lumen. Um 18 Uhr folgte ein Gottesdienst mit Jugendseelsorger Carsten Leinhäuser und anschließend eine Party mit DJ Christian Lee. Die nächste Veranstaltung ist der Gottesdienst „WORTgemeinschaft“ am Sonntag, 13. Mai, 18 Uhr. Dann wird auch die neue Kerze erstmalsl leuchten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.04.2018