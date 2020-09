„Kinder brauchen und wollen Theater“

Philipp Leinenbach spielt einen jungen Gewalttäter. Martin Vögele (mav)

Ludwigshafen.Ein starkes Stück, ein starker Einstieg: Mit „Clockwork Orange“ nach dem Roman von Anthony Burgess hat auf der Studiobühne im Pfalzbau das erste Theatertreffen der Kinder- und Jugendtheater in Rheinland-Pfalz begonnen. Philipp Leinenbach verkörpert im Schauspiel-Solo der KiTZ Theaterkumpanei (Regie: Peer Damminger) den jungen Gewalttäter Alex, der seinerseits in einer experimentellen Behandlung gebrochen wird. In Koproduktion mit dem Theater im Pfalzbau inszeniert, erlebt das Publikum dieser geradezu beängstigend zeitlosen, kritischen Zukunftsvision einen grandios intensiven schauspielerischen Kraftakt.

Insgesamt sechs von einem Kuratorium ausgewählte Produktionen wurden bei dem dreitägigen Festival im Pfalzbau, in der Melanchthonkirche und der Wittelsbachgrundschule aufgeführt. Organisiert wurde das Treffen vom AK Südwest der Theatervereinigung ASSITEJ und der Ludwigshafen KiTZ Theaterkumpanei in Zusammenarbeit mit dem Pfalzbautheater.

„Das ist heute ein durchaus besonderer Abend“, unterstrich der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf bei der Eröffnung: Erstens, weil es nicht selbstverständlich sei, in diesen Corona-Zeiten zu einer Kulturveranstaltung zu gehen, ins Theater zu gehen. Zudem sei das erste Treffen der Kinder- und Jugendtheater in Rheinland-Pfalz ein ganz besonderes Ereignis an sich. „Das sind nicht einfach Darstellerinnen und Darsteller auf einer Bühne und das Publikum vor der Bühne, sondern es ist ein gemeinsames Erlebnis“, bekräftigte Wolf. Ein Live-Stream könne einen Theaterbesuch nicht ersetzen. „Gerade Kinder und Jugendliche brauchen und wollen Theater“, betonte er. „Das ist ein kleiner historischer Moment“, meinte auch Jutta Maria Staerk, stellvertretende Vorsitzende der deutschen ASSITEJ über die Premiere.

„Es ist nicht hoch genug zu schätzen“, wertete die Schirmherrin des Treffens, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, das Engagement und die Arbeit der Initiatoren. „Uns in Ludwigshafen ist sehr, sehr klar, wie schwer Kulturschaffende in den zurückliegenden Monaten von der Covid-19-Pandemie betroffen waren. Wir haben auf unterschiedlichen Ebenen versucht, zu unterstützen, so gut wir es konnten. Das Land hat da auch eine tolle Rolle gespielt.“

