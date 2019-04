Kinder brechen in Schule ein

Ludwigshafen.Drei Kinder sind in die Ernst-Reuter-Schule in der Schlesier Straße eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, beobachtete eine Zeugin am Sonntag gegen 18.50 Uhr, wie die Verdächtigen im Alter von etwa acht bis zehn Jahren über einen Zaun kletterten und mit Steinen Fenster einwarfen. Anschließend seien die Kinder in das Gebäude gegangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar. In der Nacht zum Sonntag hatten es Unbekannte auf eine Gaststätte in der Stifterstraße abgesehen. Im Innenraum brachen sie einen Spielautomat auf und entkamen mit einem noch unbekannten Geldbetrag. Hinweise zu beiden Fällen unter Telefon 0621/963-21 22. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019